На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

Yonhap: на военной базе Кимхэ в Южной Корее произошел взрыв

На военной базе в городе Кимхэ (Южная Корея) произошел взрыв. Об этом написало агентство Yonhap.

Уточняется, что экстренные службы работают на месте, выясняется число возможных жертв.

Ранее стало известно, что прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су, руководившего введением военного положения в стране 3 декабря. Военного подозревают в участии в мятеже и квалифицируют его как ключевого исполнителя, ему может грозить пожизненный срок или казнь. Имя Пак Ан Су стоит под указом с мерами, связанными с введением и обеспечением в стране военного положения.

До этого бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна задержали по подозрению в госизмене.