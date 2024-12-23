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13:54, 23 декабря 2024Ценности

Настасья Самбурская кардинально сменила имидж и разочаровалась

Настасья Самбурская коротко отстригла волосы и разочаровалась
Екатерина Ештокина

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская кардинально сменила имидж и разочаровалась. Видео с ее комментариями появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед камерой с короткой стрижкой и удлиненными у лица волосами. При этом знаменитость использовала эффект, с помощью которого у нее дергался глаз. «Вот моя реакция после того, как я снова подстриглась под мальчика. Это вынужденная мера, я не могла по-другому», — посетовала артистка.

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Затем Самбурская предстала в салоне автомобиля сидя за рулем. «Первая реакция ужаса спала, и как будто все не так печально. Еще бы накраситься, сережки такие покрупнее, губки красные — и будет персик», — заявила она.

Ранее Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей. Артистка презентовала премиальную продукцию своей марки под названием Actress (с англ. — «Актриса») в одном из столичных шоурумов.

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