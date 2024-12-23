Не стало 90-летнего крокодила-кинозвезды из знаменитого фильма

В Австралии умер 90-летний крокодил, снявшийся в оскароносном фильме

Не стало крокодила из Австралии, снявшегося в знаменитом оскароносном фильме «Данди по прозвищу Крокодил». Об этом сообщает The Mirror.

Крокодилу-кинозвезде по имени Берт было больше 90 лет. Последние годы пятиметровый хищник весом около 700 килограммов жил в городе Дарвин в парке для рептилий Crocosaurus Cove, где был одним из самых ярких его резидентов. «С большой печалью мы сообщаем, что не стало Берта, культового морского крокодила и звезды австралийского фильма о Данди. Берт мирно ушел в минувшие выходные, ему, по оценкам, было более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи», — написали на своей странице в соцсетях представители парка.

Сотрудники парка также отметили, что у Берта был непростой характер. Однако его непримиримость, по их мнению, воплощала в себе дикую и свирепую красоту австралийской природы. Известный своей независимой натурой, Берт всю жизнь оставался убежденным холостяком.

Берта поймали в 1980-х годах на реке Рейнольдс. А в 1986 году он принял участие в фильме «Данди по прозвищу Крокодил». Пол Хоган, снявшийся в главной роли, получил премию «Оскар» за сценарий, который сам написал к фильму.

Ранее сообщалось, что 94-летнего охотника на крокодилов из Австралии не стало вскоре после ухода из жизни его любимого питомца Кассиуса. Австралиец пережил 110-летнего крокодила всего на несколько недель.