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18:43, 23 декабря 2024Ценности

Певица Нюша снялась без штанов в лесу

34-летняя певица Нюша снялась в лесу в шубе и без штанов
Екатерина Ештокина

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе в засыпанном снегом лесу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала на кадрах на фоне деревьев в длинной кремовой шубе, капроновых колготках и туфлях на каблуках.

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При этом звезда отказалась от штанов, демонстрируя длинные стройные ноги. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги. Образ звезда дополнила объемная укладка на распущенных волосах.

Ранее в декабре Нюша снялась в нижнем белье. Она позировала в кружевном бюстгальтере, атласных трусах-шортах с завышенной талией и прозрачных колготках.

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