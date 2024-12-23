Певица Нюша снялась без штанов в лесу

34-летняя певица Нюша снялась в лесу в шубе и без штанов

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном образе в засыпанном снегом лесу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала на кадрах на фоне деревьев в длинной кремовой шубе, капроновых колготках и туфлях на каблуках.

При этом звезда отказалась от штанов, демонстрируя длинные стройные ноги. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги. Образ звезда дополнила объемная укладка на распущенных волосах.

Ранее в декабре Нюша снялась в нижнем белье. Она позировала в кружевном бюстгальтере, атласных трусах-шортах с завышенной талией и прозрачных колготках.