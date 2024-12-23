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00:43, 23 декабря 2024Мир

Орбан заявил об изменении ситуации вокруг украинского конфликта

Орбан: ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась, все говорят о мире
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась, все уже говорят о мире, хотя еще полгода назад подобные темы были «практически запрещены». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», — сказал Орбан.

Он отметил, что миротворческая миссия Венгрии не увенчалась успехом и теперь в ней нет необходимости. Премьер-министр выразил надежду на урегулирование украинского конфликта при участии избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что шансы добиться мирного соглашения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут выше, чем когда-либо. По его словам, главный вопрос заключается в том, успеют ли нынешняя американская администрация и провоенные западные политики предпринять какие-либо шаги, которые усилят эскалацию и сделают быстрый мирный процесс невозможным.

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