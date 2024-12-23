Польша заказала гаубицы на миллиарды долларов

Польская армия получит 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства

Польская армия получит 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. О подписании контракта на сумму более 4 миллиардов долларов сообщило Министерство национальной обороны Польши.

«17 миллиардов злотых (4,25 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска Польского», — указывает ведомство.

Вице-премьер республики Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит Минобороны, назвал соглашение «историческим моментом». По его словам, закупленная техника станет «отличным подарком Войску Польскому от польской оружейной промышленности».

Ранее Косиняк-Камыш остался недоволен названием шведских гранатометов «Карл Густав», закупленных для польской армии на сумму 1,6 миллиарда долларов.