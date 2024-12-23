Польские студенты принесли на рождественскую встречу имбирную свастику

GW: польские студенты принесли на встречу имбирные пряники в виде свастики

Польские студенты принесли на рождественскую встречу в своем учебном заведение имбирные пряники в виде свастики и пели нацистские песни. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza (GW).

По данным издания, студенты в городе Иновроцлав принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды, показывали нацистские жесты, а весь инцидент был записан на видео.

«Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям», — говорится в заявлении учебного заведения, пообещав, что к учащимся будут применены соответствующие меры.

Ранее федеральная полиция штата Парана в Бразилии провела операцию «След ненависти» против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией. В рамках оперативного рейда полицейские изъяли пластинки с нацистским блэк-металлом в одной из точек продажи.