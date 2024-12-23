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13:08, 23 декабря 2024Мир

США предрекли усиление раскола в обществе из-за одного решения Трампа

Американист Дудаков: в США усилится раскол из-за признания только двух полов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maye-E Wong / Reuters

В обществе США усилится раскол в связи с признанием только двух полов, считает политолог-американист Малек Дудаков. Последствия решения, которое планирует принять избранный президентом Дональд Трамп, он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее политик во время выступления на конференции Turning Point USA пообещал утвердить в стране только два пола — мужской и женский.

Дудаков отметил, что с точки зрения публичной риторики это будет означать серьезный отход от той политики, которая проводилась в эпоху администрации действующего президента США Джо Байдена, которая максимально поддерживала гендерное разнообразие. Он допустил, что Трамп также постарается резко изменить действие американских статутов, которые запрещают дискриминацию трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) в рабочем пространстве.

Из серьезных последствий, конечно, стоит упомянуть то, что трансгендерам запретят службу в Вооруженных силах, что, в принципе, уже и так было на первом сроке Трампа, и теперь это возвращается. Но здесь опять же нужно понимать, что в случае победы демократов в 2028-м году, трансгендерам могут снова разрешить служить в армии

Малек Дудаковполитолог-американист

При этом у американских штатов есть много полномочий и возможностей продолжать проводить свою собственную трансгендерную политику вне зависимости от того, что им навязывается из федерального центра, указал собеседник «Ленты.ру». Он предположил, что демократические штаты будут продолжать разрешать трансгендером посещать женские туалеты, размещать их в женских тюрьмах и так далее.

Конечно, и у Белого дома есть определенные рычаги давления. В частности, например, они могут перекрывать федеральные гранты тем школам и университетам, где разрешается трансгендерам посещать женские туалеты и так далее, но далеко не в отношении всякой школы, я думаю, это будет применяться. Поэтому здесь мы, в общем-то, увидим дальнейшее усиление раскола США в связи с этой трансгендерной историей

Малек Дудаковполитолог-американист

Основные серьезные последствия будут происходить в культурной среде и сфере публичного общественного дискурса, полагает политолог. Он указал, что многие компании, видя усталость от трансгендерной повестки, уже отказываются от своих программ разнообразия, равенства и инклюзивности, в частности.

«Здесь, я бы сказал, у Трампа есть больше возможностей повлиять на господствующий дискурс, пользуясь тем, что просто общество устало от этих культурных войн и от навязывания повестки трансгендеров, которых 0,1 процента населения в США, но про них говорят столько, как будто они там чуть ли уже не большинство населения. Здесь я вполне допускаю, что действительно мы можем увидеть некую нормализацию обстановки ближайшие несколько лет», — заключил эксперт.

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До этого Трамп уже озвучивал свое намерение выгнать из армии всех трансгендеров. Он высказывал недовольство тем, что некоторые высокопоставленные офицеры часто больше заинтересованы в продвижении воук-идеологии, чем в поддержании обороноспособности США.

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