Размер одного вида кредитов упал до самых низких значений

НБКИ: средний размер выданного автокредита снизился на 4,4 процента

В последний месяц осени средний размер выданных в России автокредитов составил 1,33 миллиона рублей, что стало самым низким значением за последний год. Это показало исследование, проведенное Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Если сравнивать с октябрем, то данный показатель уменьшился на 4,4 процента, а если с ноябрем 2023 года, то на 11 процентов.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ханты-Мансийском АО зафиксированы самые большие размеры выданных ссуд на приобретение автомобиля. Заметнее всего средняя величина этого вида займов упала в столице, а также в таких областях, как Белгородская, Ульяновская и Челябинская.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автокредита падает четвертый месяц подряд.

В сентябре продажи автомобилей в кредит упали почти на десять процентов. Тогда жители РФ оформили таких займов на 203,9 миллиарда рублей. В количественном отношении также наблюдалось снижение на три процента.

В свою очередь, российские банки стали бороться с навязыванием дополнительных услуг при выдаче ссуд на приобретение автомашины.