Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:51, 23 декабря 2024Россия

Россиянам перечислили правила украшения автомобилей к Новому году

Россиянам напомнили, что новогодний декор на машинах грозит водителям штрафами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Неправильная установка на автомобиль новогодних украшений может привести к штрафам. Об этом пишет издание 32cars.ru.

Уточняется, что в случае нарушения правил водителю грозит штраф в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.

Помимо этого, издание подчеркивает, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов — в правилах дорожного движения есть запрет на использование несертифицированных источников света. Также отмечается, что лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.

Ранее кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

      Девушка перепила на свидании и выдумала первый секс с новым парнем

      Россиянам перечислили правила украшения автомобилей к Новому году

      В Италии объяснили неадекватность заявлений Зеленского

      74-летний мужчина увел жену у соседа и поплатился за это

      На Украине заявили о начале «такси-мобилизации»

      В Германии заявили о наступившем на Украине коллапсе

      Стало известно о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев «воздушных хулиганах»

      Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала

      Названа безопасная для здоровья суточная норма икры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше