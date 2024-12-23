Россиянам перечислили правила украшения автомобилей к Новому году

Россиянам напомнили, что новогодний декор на машинах грозит водителям штрафами

Неправильная установка на автомобиль новогодних украшений может привести к штрафам. Об этом пишет издание 32cars.ru.

Уточняется, что в случае нарушения правил водителю грозит штраф в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.

Помимо этого, издание подчеркивает, что светящиеся гирлянды и дополнительное освещение вызывают повышенное внимание у инспекторов — в правилах дорожного движения есть запрет на использование несертифицированных источников света. Также отмечается, что лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.

Ранее кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов.