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18:32, 23 декабря 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способы выжить после крушения самолета

Эксперт по выживанию Халилов: после крушения самолета нужно оставаться на месте
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

После крушения самолета нужно оставаться на месте происшествия и сохранять спокойствие. Способы спастись во время авиакатастрофы россиянам раскрыл эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов, его слова приводит aif.ru.

По словам собеседника издания, у пострадавших при крушении есть две стратегии: самим искать спасение и попытаться выбраться с места происшествия или ждать, пока их найдут спасатели. «Экипаж разбившегося самолета (Ан-2 на Камчатке — прим. «Ленты.ру») как раз ждал и в итоге был спасен», — пояснил эксперт.

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Халилов также отметил, что выжившим при крушении нужно постараться экономить энергию, провести ревизию еды, воды, медикаментов, инструментов и теплой одежды, а также оценить состояние каждого человека и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Кроме того, при наличии средств связи нужно подать сигнал, который будет виден с воздуха.

«Важно стараться сохранять спокойствие, тем самым продлевая себе жизнь», — подчеркнул Халилов, добавив, что члены экипажа Ан-2 совершали правильные действия, которые помогли им выжить.

Ранее члены экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке, объяснили, как им удалось выжить и дождаться спасателей. По словам одного из мужчин, они спали в яме, пропитанной бензином, и экономили запасы пищи.

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