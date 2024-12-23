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20:01, 23 декабря 2024Экономика

Россиянка потеряла жилье и миллионы рублей из-за мошенников

Жительница Севастополя продала жилье и потеряла 6,5 млн рублей из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Веб-разработчица из Севастополя продала квартиру и лишилась 6,5 миллиона рублей, доверившись телефонным мошенникам. Об этом сообщает KP.RU.

Злоумышленники связались с 36-летней россиянкой через мессенджер в ноябре 2024 года. Неизвестные представились сотрудниками органов госбезопасности и заявили, что женщина стала фигуранткой уголовного дела по мошенничеству. По их словам, ее квартиру пытались продать преступники.

Мошенники убедили собеседницу самостоятельно продать объект и перечислить на их счет выручку. После этого они потребовали еще 500 тысяч рублей, которые женщина должна была одолжить у матери. Потерпевшая рассказала обо всем родственнице, которая поняла, что дочь попалась на уловку аферистов, и обратилась в полицию.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян для защиты от злоумышленников класть трубку, если им звонят незнакомцы с сомнительными предложениями.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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