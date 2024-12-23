Российские полицейские раскрыли производивший контрафактные шампуни подпольный цех

Под Самарой полицейские нашли цех с контрафактными шампунями известных брендов

В Самарской области полицейские раскрыли подпольное производство шампуней в упаковках известных брендов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранители задержали организатора нелегального бизнеса. Во время обысков на складах они изъяли специальное упаковочное оборудование и 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с брендовыми этикетками.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») УК РФ. Задержанного поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские ищут его сообщников.

Ранее в подмосковных Химках полиция накрыла подпольное производство газированных напитков известных марок.

