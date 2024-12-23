Российские таможенники выявили массовую контрабанду валюты

ФТС выявила более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения валюты наличными

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения денежных средств наличными. О массовой контрабанде валюты из РФ сообщается в Telegram-канале ведомства.

За отчетный период из России незаконным образом пытались вывезти/ввезти валюту на сумму в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей, пояснили в ФТС. Самыми востребованными у нарушителей расчетными единицами выступили доллары, евро и рубли. Главными направлениями как для вывоза, так и для ввоза стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан.

По факту незаконного перемещения денежных средств таможенники за отчетный период возбудили в общей сложности 38 уголовных дел. В свою очередь, за недекларирование или предоставление недостоверных сведений о ввозе/вывозе денежных средств сотрудники ведомства завели 10 861 дело об административных правонарушениях. Из них более половины (6198) были связаны с запретом на вывоз из РФ иностранной валюты в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов, заключили в ФТС.

Запрет на вывоз из России иностранной валюты наличными на вышеуказанную сумму в начале марта 2022 утвердил президент РФ Владимир Путин. После этого руководство Центробанка (ЦБ) запретило гражданам снимать с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов. Поводом для данной меры послужил запрет властей Евросоюза (ЕС) и США ввозить в Россию наличные доллары и евро. Ограничение на снятие валюты продлевалось в РФ неоднократно. В последний раз меру пролонгировали в начале сентября — до 9 марта 2025 года.