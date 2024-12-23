Российские таможенники выявили массовую контрабанду валюты

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения денежных средств наличными. О массовой контрабанде валюты из РФ сообщается в Telegram-канале ведомства.
За отчетный период из России незаконным образом пытались вывезти/ввезти валюту на сумму в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей, пояснили в ФТС. Самыми востребованными у нарушителей расчетными единицами выступили доллары, евро и рубли. Главными направлениями как для вывоза, так и для ввоза стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан.
По факту незаконного перемещения денежных средств таможенники за отчетный период возбудили в общей сложности 38 уголовных дел. В свою очередь, за недекларирование или предоставление недостоверных сведений о ввозе/вывозе денежных средств сотрудники ведомства завели 10 861 дело об административных правонарушениях. Из них более половины (6198) были связаны с запретом на вывоз из РФ иностранной валюты в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов, заключили в ФТС.
Запрет на вывоз из России иностранной валюты наличными на вышеуказанную сумму в начале марта 2022 утвердил президент РФ Владимир Путин. После этого руководство Центробанка (ЦБ) запретило гражданам снимать с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов. Поводом для данной меры послужил запрет властей Евросоюза (ЕС) и США ввозить в Россию наличные доллары и евро. Ограничение на снятие валюты продлевалось в РФ неоднократно. В последний раз меру пролонгировали в начале сентября — до 9 марта 2025 года.