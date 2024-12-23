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14:49, 23 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело», — сказал подпольщик.

Помимо этого, был зафиксирован удар по территории села Старые Боровичи. Он уточнил, что ВС России ударили в район двух промышленных ангаров, где хранили и ремонтировали военную технику.

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