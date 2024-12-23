Самолеты дальней авиации ВКС получат новые двигатели

Кувалдин: новые двигатели повысят эффективность самолетов дальней авиации

Новые двигатели, которые самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России могут получить в рамках программы модернизации, вдвое повысят боевую эффективность авиационных комплексов. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда».

«Ведется активная работа по разработке и внедрению новых авиационных двигателей. По оценкам специалистов, программа модернизации позволит повысить боевую эффективность существующих авиационных комплексов в 2-2,5 раза при значительном снижении затрат на их эксплуатацию», — сказал он в день 110-летия со дня основания дальней авиации.

Также командующий сообщил, что поставки авиатехники осуществляют в соответствии с утвержденным графиком. В 2025 году дальняя авиация также получит новые самолеты.

На вооружении дальней авиации ВКС стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики.

В ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что совершенствование модернизированного Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения подобных самолетов в ходе специальной военной операции.