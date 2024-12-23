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17:26, 23 декабря 2024Экономика

Сборщики винограда во Франции пожаловались на голод и ночи в палатках

Трудящиеся на виноградниках в Шампани мигранты рассказали о ночевке в палатках
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Yann Tessier / Reuters

Трудящиеся на виноградниках во Франции мигранты из Западной Африки и Восточной Европы иногда вынуждены ночевать в палатках на улице и воровать еду. Об этом говорится в расследовании британской The Guardian.

Такая ситуация, в частности, сложилась в городе Эперне к северо-востоку от Парижа и его окрестностях, уточняет издание. Там находятся штаб-квартиры самых дорогих брендов шампанского в мире, в том числе Moet & Chandon и Mercier, входящих в холдинг LVMH.

Мигранты вынуждены ночевать на улице, поскольку работодатель не предоставил им жилье, следует из материала. Кражу еды у местных жителей работники объяснили отсутствием поблизости торговых точек, в которых можно было бы приобрести продукты.

О ночевке в палатке журналистам рассказал уроженец Африки Юнис, а также граждане Болгарии и Польши. По их словам, работодатель не оплачивает им переработки, а размер часовой выплаты им установлен ниже минимального показателя, допустимого законом.

Ранее стало известно, что шампанское оказалось под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Специалисты стартапа ClimateAi отметили, что под угрозой находятся сотни сортов винограда, включая классические шардоне, пино нуар и пино менье.

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