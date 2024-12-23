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00:26, 23 декабря 2024Мир

Сенатор назвал действующий Конгресс худшим за всю американскую историю

Сенатор Манчин: завершающий работу Конгресс США оказался худшим за всю историю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Завершающий работу Конгресс Соединенных Штатов оказался худшим за всю американскую историю по результатам своей деятельности. Об этом рассказал независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин, передает CNN.

Он назвал обе палаты Капитолия «отстойными». «Это был худший конгресс в истории Соединенных Штатов Америки. Все из-за того, что Палата представителей не в состоянии двигаться», — посетовал сенатор. Манчин добавил, что отказался переизбираться в новый состав Конгресса и покидает его.

Сенатор отметил, что единственная возможность оставаться спикером палаты — это ничего не делать, потому что в противном случае есть вероятность кого-нибудь «расстроить».

21 декабря стало известно, что федеральное правительство Штатов приостановило работу и отправилось на формальный шатдаун. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства.

В свою очередь, политолог, американист Малек Дудаков заявил, что шатдаун в США будет носить технический характер, поэтому на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа он не повлияет.

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