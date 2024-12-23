Сотрудники ФСБ вскрыли ячейку экстремистской группировки в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 5 членов ячейки «Таблиги Джамаат»

Сотрудники силовых структур вскрыли ячейку международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация внесена в России в список экстремистских и террористических, ее деятельность запрещена в РФ), действовавшей на территории Обливского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Пятеро членов ячейки были задержаны — в их числе организатор группировки и четверо участников. Против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.

По данным ведомства, лидеры ячейки «Таблиги Джамаат» неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания. После этого они различными способами под видом религиозной группы вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность и, в частности, отрицали необходимость участия мусульман России в специальной военной операции.

При обысках по их местам жительства были обнаружены личные рукописные записи, подтверждающие причастность к совершению преступлений, а также экстремистская литература.

Ранее Пятигорский городской суд вынес приговор в отношении главного юриста секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Щеткиной О.А., которая организовала работу ячейки в Ставропольском крае.