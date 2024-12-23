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20:32, 23 декабря 2024Путешествия

Тайская проститутка четыре дня пролежала бездыханной в номере отеля британского туриста

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: ViralPress

В Паттайе тайская проститутка четыре дня пролежала бездыханной в номере отеля британского туриста. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 71-летний Беарач Беатаидх привел в свою спальню в гостевом доме женщину 18 декабря. Это был последний раз, когда ее видели живой. Спустя четыре дня Беатаидх был запечатлен на камерах видеонаблюдения. Он выходил из номера с нервным видом. Позднее работник здания почувствовал неприятный запах из комнаты.

Когда дверь никто не открыл, он воспользовался запасным ключом и зашел внутрь. Он обнаружил полуобнаженную женщину без признаков жизни на кровати. Прибывшая на место полиция обнаружила хозяина номера в ближайшем баре. Он утверждал, что не знал о трупе и был уверен, что девушка жива.

Полиция сомневается, что Беатаидх причинил вред девушке. Ведется расследование.

Ранее пара британских туристов употребила на отдыхе в Таиланде наркотики и была найдена бездыханной в номере отеля. Уточняется, что трагедия произошла еще 15 марта, но известно о ней стало только сейчас.

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