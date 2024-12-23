Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 23 декабря 2024Мир

Трамп выдвинул противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона

NYT: Трамп выдвинул противника помощи Украине на пост замминистра обороны США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост замминистра обороны США бывшего сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи, выступавшего против военной помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание напоминает, что в 2019 году по решению Даффи Пентагон заблокировал пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов в связи с попытками Трампа инициировать судебное разбирательство в отношении бизнесмена Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой президентской администрации, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Пивные ванны стали популярны у женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше