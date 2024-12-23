Трамп выдвинул противника помощи Украине на пост замглавы Пентагона

NYT: Трамп выдвинул противника помощи Украине на пост замминистра обороны США

Избранный американский лидер Дональд Трамп выдвинул на пост замминистра обороны США бывшего сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи, выступавшего против военной помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание напоминает, что в 2019 году по решению Даффи Пентагон заблокировал пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов в связи с попытками Трампа инициировать судебное разбирательство в отношении бизнесмена Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой президентской администрации, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание украинского конфликта.