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16:48, 23 декабря 2024Бывший СССР

Украинцев призвали не пользоваться лифтами

В Yasno призвали украинцев не пользоваться лифтами для разгрузки энергосистемы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Украинцам следует экономить электроэнергию и не пользоваться лифтами. Об этом заявил генеральный директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, его слова приводит «Страна».

«"Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы», — написал Коваленко.

По его словам, потребление электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области очень высокое, а энергосистеме нужна разгрузка.

13 декабря Коваленко сообщал, что половина украинских потребителей останется без света. По его словам тогда, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» увеличивает ограничения.

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