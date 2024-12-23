В Европе назвали капитуляцию ВСУ условием мира на Украине

Профессор Малинен назвал капитуляцию ВСУ обязательным условием мира на Украине

Капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) является обязательным условием мира на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на странице в соцсети X.

«На Украине не будет мира, пока ее войска не сдадутся», — сказал он. По его словам, Киев должен согласиться на признание утраты территорий и выслать весь западный военный контингент.

Кроме того, эксперт отметил, что Украина должна сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.

Ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием. Он считает, что снижение мобилизационного возраста может лишь увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем.