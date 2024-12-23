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09:25, 23 декабря 2024Мир

В Европе назвали капитуляцию ВСУ условием мира на Украине

Профессор Малинен назвал капитуляцию ВСУ обязательным условием мира на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) является обязательным условием мира на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на странице в соцсети X.

«На Украине не будет мира, пока ее войска не сдадутся», — сказал он. По его словам, Киев должен согласиться на признание утраты территорий и выслать весь западный военный контингент.

Кроме того, эксперт отметил, что Украина должна сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.

Ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием. Он считает, что снижение мобилизационного возраста может лишь увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем.

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