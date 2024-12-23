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17:06, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

В Google отреагировали на снижение трафика YouTube в России

В Google заявили, что падение трафика YouTube не связано с действиями компании
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Компания Google, владеющая YouTube, отреагировала на снижение трафика видеохостинга в России. Комментарий приводит РБК со ссылкой на пресс-службу Google.

В компании заявили, что падение трафика не связано с техническими проблемами и действиями со стороны корпорации.

При этом отмечается, что, согласно статистике Google, 23 декабря трафик YouTube упал ниже 20 процентов от средних значений.

Ранее стало известно о падении трафика YouTube в России. По данным от 23 декабря, его значения составили 8,9 процента. В июле 2024 года оно достигало 43,3 процента.

До этого сообщалось, что с 17 декабря наблюдалось устойчивое снижение трафика YouTube в России. Также стало известно о многочисленных жалобах россиян на работу видеохостинга. Так, 19 декабря, по данным сервиса «Сбой.рф», поступило 8,6 тысячи подобных обращений.

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