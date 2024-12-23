В Госдуме оценили риск начала ядерной войны

Глава фракции КПРФ в Госдуме Зюганов назвал высоким риск начала ядерной войны

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов оценил риск начала ядерной войны, назвав его высоким. Таким мнением он поделился с URA.RU.

Политик сравнил текущую внешнеполитическую обстановку с событиями Карибского кризиса и ситуацией 1983 года, когда риск ядерной войны был наиболее вероятен.

«Когда был Карибский кризис и были нацелены на нас американские ракеты, тогда все висело на ниточке. Но те, кто урегулировал проблему, сами прошли [холодную] войну (...) Они понимали, что такое беда. Они [в США] на собственном опыте это испытали и хотели договориться [с Советским союзом]», — отметил Зюганов.

По его словам, сейчас риск ядерной войны еще выше, чем в прошлом, из-за отсутствия переговоров. «Сейчас же нет даже переговоров, нет нормального контакта. Нет обсуждений (...) Поэтому нам всем сейчас надо поработать на мир. Но без победы над фашизмом и нацизмом на Украине этого мира не будет», — заключил он.

Ранее Зюганов заявил об объявленной Русскому миру войне. По его мнению, дальнейшее уменьшение численности населения страны приведет к невозможности «решить проблемы ни безопасности, ни суверенитета». Президент России Владимир Путин отреагировал на это заявлением словами «так оно и есть».