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21:00, 20 декабря 2024Россия

«Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

Президент Путин согласился с тем, что Русскому миру объявлена война
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в России руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил об объявленной Русскому миру войне. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Депутат обратил внимание на проблему демографии в стране. Он указал, что с 1991 года «русские потеряли 31 миллион человек и еще около 20 миллионов человек во время войны».

Сегодня эта проблема обостряется еще и тем, что Русскому миру объявили войну на уничтожение

Геннадий Зюгановруководитель фракции КПРФ в Государственной Думе

По словам депутата, дальнейшее уменьшение численности населения страны приведет к невозможности «решить проблемы ни безопасности, ни суверенитета».

Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Путин отреагировал на слова о войне с Русским миром

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова Зюганова, что сейчас Русскому миру объявлена война.

Выступали коллеги из Думы, говорили, что Русскому миру объявлена война. Так оно и есть

Владимир Путинпрезидент России

При этом в прошлом месяце российский лидер в приветствии участникам XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира» заявил о поддержке большинством стран идей Русского мира.

Путин отметил, что главная притягательность Русского мира заключается в открытости и уважении ко всем существующим обычаям и культурам. «Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии», — указал он.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В РПЦ также заявляли об угрозе Русскому миру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, также заявлял об угрозе Русскому миру. По его мнению, она исходит из замалчивания проблемы мигрантов.

В частности, глава РПЦ считает, что в некоторых регионах не уделяют должного внимания миграционной тематике. Это, указал патриарх, ведет к росту социального недовольства, что, в свою очередь, создает угрозу русскому миру.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ЛДПР рассказали о борьбе за Русский мир

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил, что партия остается верной принципам, заложенным ее основателем Владимиром Жириновским, и борется за Русский мир. Он назвал ныне покойного Жириновского настоящим патриотом и борцом за Русский мир, и заверил, что ЛДПР остается верной принципам, заложенным им.

«Мы боремся за Русский мир, за русских и все малые народы страны, за достойную жизнь и независимость России от внешнего давления», — заявил Слуцкий.

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