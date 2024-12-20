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19:25, 20 декабря 2024Россия

Путин заявил об объявленной Русскому миру войне

Путин считает, что Русскому миру объявили войну
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ прокомментировал тезис, согласно которому в настоящее время Русскому миру объявили войну. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что об объявлении войны Русскому миру ранее заявили в Государственной Думе.

«Так оно и есть», — согласился российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в Чечне и Туве с демографией «все нормально». Он подчеркнул, что остальным российским регионам необходимы программы поддержки рождаемости. Российский лидер добавил, что вопрос демографии в принципе является одним из ключевых для страны.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, в свою очередь, предложил «перепрошить» россиян для повышения рождаемости в стране. Шумков отметил, что «все попытки государства за деньги покупать рождаемость закончатся ничем».

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