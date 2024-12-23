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13:18, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о неизбежности переговоров с Россией

Офис Зеленского: переговоры Украины с Россией неизбежны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Переговоры Украины с Россией неизбежны. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко, передает ТАСС.

Он заявил, что украинские власти понимают неизбежность переговоров и отметил, что на них Украина должна быть сильной. Лещенко добавил, что в США произошли изменения «и эти изменения потребуют от нас готовности к переговорам». Он напомнил, что когда избранный президент США Дональд Трамп шел на выборы, он сказал, что остановит военный конфликт. В то же время Лещенко добавил, что не будет договоренностей, подобных минским соглашениям 2015 года и стамбульским договоренностям весны 2022 года.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик исключил заморозку конфликта на Украине. По его словам, Россия будет добиваться его полного прекращения путем достижения поставленных целей специальной военной операции.

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