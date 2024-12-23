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12:46, 23 декабря 2024Экономика

В Кремле оценили ситуацию с поставками газа в Словакию

Песков: ситуация с поставками газа в Словакию остается очень сложной
Вячеслав Агапов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ситуация с поставками газа в Словакию остается очень сложной. Так оценил вопрос экспорта топлива в европейскую страну после окончания транзита через Украину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, эта ситуация требует повышенного внимания.

«Вы же слышали заявления украинской стороны и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», — пояснил он.

21 декабря президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу премьер-министра страны Роберта Фицо с Путиным в понедельник, 23 декабря. По его словам, стороны планировали обсудить вопрос транзита газа из России в Европу. Позднее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

Днем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. В этот день завершится срок действия долгосрочного пятилетнего контракта на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) республики. В 7 часов утра по местному времени прокачка топлива из РФ в Европу по этому маршруту будет прекращена. «В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — резюмировал Шмыгаль. Возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии и только в случае прокачки топлива не российского происхождения.

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