В Кремле заявили об интересных визитах иностранных лидеров в Москву

Ушаков: в начале 2025 года в Москве ожидаются важные визиты иностранных лидеров

В Москве в начале 2025 года ожидаются важные и интересные визиты иностранных лидеров. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы уже начали достаточно серьезную подготовку некоторых мероприятий, в том числе и тех, которые пройдут в январе 2025 года. Возможно, мне несколько преждевременно о них сейчас объявлять, но ожидаются визиты к нам, в Россию, причем интересные», — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что Вашингтон не связывался с Москвой по вопросу возможного визита спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Россию. Также помощник президента рассказал, что несколько стран предложили организовать встречу российского лидера Владимира Путина и республиканца для проведения переговоров.