В МИД Ирана раскрыли сроки подписания стратегического договора с Россией

В Иране допустили подписание стратегического договора с РФ в январе 2025 года

Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже во второй половине января 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что договор между Россией и Ираном будет подписан в конце месяца дей (десятый месяц по иранскому календарю, который заканчивается 19 января 2025 года — прим. «Ленты.ру»)», — отметил дипломат.

19 ноября посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. По словам дипломата, соглашение подготовлено. Он уточнил, что документ будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.

3 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием договора о стратегическом партнерстве.