В Пулково задержали рейсы из-за ложного сигнала о минировании. Что происходило в аэропорту?

В Пулково пассажиров массово сняли с самолетов из-за сообщения о минировании

Отправление рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге задержали 22 декабря из-за ложного сигнала о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Была информация о заминировании, борты досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога Источник

Уточняется, что в результате проверки опасных преметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

с 23:30 до 00:00 по московскому времени был задержан вылет восьми самолетов, еще один рейс в Москву отменили

В пол первого ночи Пулково возобновил работу в нормальном режиме.

Всего задержали около 14 рейсов

По данным издания «Фонтанка.ру», 14 рейсов задержали в Пулково, а тех, кто прилетел, не выпускают из самолетов.

Издание привело слова очевидцев, которые подчеркнули, что их более часа не выпускали из самолета, который прибыл из Москвы. А вот путешественникам, которые собирались вылетать в Красноярск, пришлось покинуть воздушное судно из-за внезапной и никем не объясняемой задержки рейса.

Уточнялось, что 12 рейсов были отправлены с задержками.

Причиной снятия пассажиров с рейсов в Пулково могла стать угроза безопасности

Очевидцы событий в комментариях к публикации Telegram-канала «Mash на Мойке» рассказали, что пассажиров рейсов, вылетающих из Пулково, могли начать массово снимать с самолетов, поскольку аэропорт закрывали в целях безопасности.

Однако официального подтверждения этой информации нет. По словам пассажирки, борт которой приземлился в воздушной гавани Санкт-Петербурга, людей не начали выпускать после посадки — пилот сообщил, что Пулково был закрыт в целях безопасности. После этого пассажирам сказали, что аэропорт перегружен, из-за этого им приходится оставаться в салоне авиалайнера.

В свою очередь, другая очевидица уточнила, что высадка из другого самолета задерживается, поскольку на всех не хватает трапов — пассажиров попросили подождать внутри.

Ранее стало известно, что у летевшего из России в Эфиопию самолета авиакомпании Ethiopian Airlines возникли проблемы с автопилотом в небе. В результате командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета.