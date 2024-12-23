Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 23 декабря 2024Наука и техника

В России объяснили интерес к легкому танку «Спрут»

ЦАМТО: легким танком «Спрут» заинтересовались из-за распространения дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Интерес к использованию легкого танка «Спрут-СДМ1» появляется на фоне распространения дронов-камикадзе, от которых защищаются при помощи дополнительных конструкций, а не штатной брони. Заинтересованность в подобной технике объяснили в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

В публикации подчеркнули, что квадрокоптеры с противотанковыми гранатами поражают технику в верхнюю полусферу, которая является слабым местом как у танка, так и у бронетранспортера или боевой машины пехоты. Поэтому главным средством защиты становятся решетчатые козырьки, которые называют «мангалами», и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На форуме «Армия-2024» демонстрировали «Спрут-СДМ1» с комплектом дополнительной защиты, который состоит из броневых экранов и решеток, защищающих машину от кумулятивных боеприпасов. В ЦАМТО подчеркнули, что раньше легкое бронирование было приговором для техники, а сегодня важна высокая подвижность и комплексная защищенность от новых средств поражения.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
История и состав Воздушно-десантных войск России. Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
История и состав Воздушно-десантных войск России.Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
20 июня 2023

«Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка — прим. «Ленты ру»), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика», — говорится в материале.

В августе 2023 года в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что легкий танк «Спрут» готов к серийному производству. Авиадесантная плавающая машина оснащена гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и пулеметами. Базовая версия «Спрута» обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия и осколков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше