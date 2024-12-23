В России объяснили интерес к легкому танку «Спрут»

ЦАМТО: легким танком «Спрут» заинтересовались из-за распространения дронов

Интерес к использованию легкого танка «Спрут-СДМ1» появляется на фоне распространения дронов-камикадзе, от которых защищаются при помощи дополнительных конструкций, а не штатной брони. Заинтересованность в подобной технике объяснили в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

В публикации подчеркнули, что квадрокоптеры с противотанковыми гранатами поражают технику в верхнюю полусферу, которая является слабым местом как у танка, так и у бронетранспортера или боевой машины пехоты. Поэтому главным средством защиты становятся решетчатые козырьки, которые называют «мангалами», и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На форуме «Армия-2024» демонстрировали «Спрут-СДМ1» с комплектом дополнительной защиты, который состоит из броневых экранов и решеток, защищающих машину от кумулятивных боеприпасов. В ЦАМТО подчеркнули, что раньше легкое бронирование было приговором для техники, а сегодня важна высокая подвижность и комплексная защищенность от новых средств поражения.

«Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка — прим. «Ленты ру»), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика», — говорится в материале.

В августе 2023 года в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что легкий танк «Спрут» готов к серийному производству. Авиадесантная плавающая машина оснащена гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и пулеметами. Базовая версия «Спрута» обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия и осколков.