В России школьный автобус столкнулся с бензовозом

В Башкирии школьный автобус попал в ДТП с бензовозом, в результате семь человек пострадали. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, авария произошла у деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе региона. В момент столкновения в автобусе находились 17 детей. Травмы получили пятеро несовершеннолетних и двое взрослых.
Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области. Водитель общественного транспорта съехал в кювет и врезался в бетонный блок, пострадали шесть человек.