В России украсили главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку России украсили на Соборной площади

Главную новогоднюю елку России украсили на московской Соборной площади. Теперь дерево готово к празднику, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента Российской Федерации (Управделами).

На ель повесили два километра гирлянды и более 2,5 тысячи игрушек, из которых 400 были изготовлены специально для проекта. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. Особое внимание в этом году уделили маленьким украшениям, благодаря чему получилось украсить даже самые тонкие веточки.

Как рассказали в ведомстве, тематика оформления дерева отражает новогодние традиции разных регионов России. Так, вокруг елки разместили Дедов Морозов и Снегурочек различных народов.

Ранее дизайнер Hoff Светлана Косарева посоветовала россиянам выбирать елочные игрушки без резкого запаха. По ее словам, хорошие украшения также не должны оставлять следы краски на руках.