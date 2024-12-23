Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 23 декабря 2024Экономика

В России украсили главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку России украсили на Соборной площади
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Главную новогоднюю елку России украсили на московской Соборной площади. Теперь дерево готово к празднику, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента Российской Федерации (Управделами).

На ель повесили два километра гирлянды и более 2,5 тысячи игрушек, из которых 400 были изготовлены специально для проекта. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. Особое внимание в этом году уделили маленьким украшениям, благодаря чему получилось украсить даже самые тонкие веточки.

Как рассказали в ведомстве, тематика оформления дерева отражает новогодние традиции разных регионов России. Так, вокруг елки разместили Дедов Морозов и Снегурочек различных народов.

Ранее дизайнер Hoff Светлана Косарева посоветовала россиянам выбирать елочные игрушки без резкого запаха. По ее словам, хорошие украшения также не должны оставлять следы краски на руках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

      Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

      Курица в тесте взорвалась во рту мужчины и попала на видео

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше