В России взлетел спрос на секс-костюмы

В России с начала декабря в два раза вырос (по отношению к предыдущему месяцу) спрос на ролевые костюмы для взрослых. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор b2b-маркетплейса «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.

Наибольшей популярностью, по его словам, пользуются эротические костюмы снегурочки, медсестры, женщины-полицейского, а также женщины-кошки и женщины-зайки. Самые востребованные мужские варианты — Дед Мороз, гладиатор и агент спецслужб.

Более чем в 1,5 раза за это время вырос спрос на сувениры 18+, настольные игры, маски, наручники и фантазийные презервативы, указал Коробицын. Из сувениров под массовый спрос попали леденцы и брелоки в форме различных частей тела, а также мягкие игрушки с БДСМ-атрибутикой.

По итогам 11 месяцев 2024 года продажи перечисленных товаров также выросли год к году: эротического белья и одежды — более чем на 10 процентов, сувениров и игр на 15 процентов. В компании это связывают с приходом в активные покупатели новой, более молодой аудитории.

Ранее стало известно, что в России стали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой. По данным бренда продуктов для сексуального и ментального здоровья «Пурпур», выпуск интимных смазок под названием «Застолье» специально приурочили к новогодним праздникам.