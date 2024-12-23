В российском регионе нашли тело бывшего замглавы УФСКН

Под Новосибирском нашли тело бывшего замглавы УФСКН Андреева

Под Новосибирском нашли тело бывшего замглавы УФСКН Андреева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в октябре 2015 года суд вынес приговоры бывшему заместителю главы УФСКН по региону Андрею Андрееву, а также бывшему заммэра и бывшему советнику новосибирского губернатора за участие в организованной преступной группе (ОПГ) и других преступлениях. Андреев получил 11 лет колонии и штраф 805 тысяч рублей. Позже Верховный суд сократил ему наказание до семи лет и штраф до 300 тысяч рублей. Осужденный вышел по условно-досрочному освобождению (УДО) в ноябре 2016 года.

Тело Андреева в частном доме обнаружил его знакомый, который переживал, что тот долго не выходит на связь. Его нашли возле крутой лестницы, ведущей на второй этаж. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с внучкой и правнучкой и был отправлен на лечение.