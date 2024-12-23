В российском регионе пообещали платить зарплату для родителей

Губернатор Никитин: в Нижегородской области будут платить родителям по ₽10 тысяч

В Нижегородской области в 2025 году введут зарплаты для родителей. О появлении такой меры поддержки заявил губернатор российского региона Глеб Никитин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы региона, родителям будут платить по 10 тысяч ежемесячно в течение трех лет за первого ребенка. За второго и третьего будут платить по 20 и 30 тысяч соответственно. Таким образом, семья с тремя детьми будет получать от государства по 60 тысяч рублей, пообещал Никитин.

Ранее президент Путин призвал власти поощрять политику бизнеса по поддержке работников с детьми. «Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны», — резюмировал президент на заседании Госсовета в Кремле.

Глава государства также предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей до 1 миллиона рублей. В настоящее время необлагаемая налогом сумма составляет 50 тысяч. Президент назвал ее недостаточно высокой для стимулирования российских компаний. По его мнению, подобную сумму нужно увеличить в 20 раз, тогда больше компаний будут заинтересованы в предоставлении сотрудникам таких выплат.