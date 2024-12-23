В Швейцарии заявили об отсутствии планов по организации второй конференции по Украине

«Известия»: Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине

Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине, страна работает над переговорами о прекращении огня. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МИД Швейцарии.

«Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. В настоящее время Швейцария не планирует проведение второй мирной конференции. Сейчас основное внимание уделяется подготовке к переговорам о прекращении огня, при этом ключевой фактор — выборы в США», — сообщили в МИД.

В посольстве России сообщили, что диалог между Россией и Швейцарией ведется. Однако это не означает, что Москва видит в Берне посредника в грядущих переговорах, подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что шансы добиться мирного соглашения после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут выше, чем когда-либо.