В Турции оценили вероятность приостановки членства Украины в НАТО

Эксперт Озер: Трамп и Путин договорятся о приостановке членства Украины в НАТО

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения. Одним из пунктов может стать станет приостановка членства Украины в НАТО на длительный срок, заявил турецкий политолог Энгин Озер, пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине «ужасным». По словам политика, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.

«Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине — прим. "Ленты.ру"), достигнутом через советников», — подчеркнул Озер.

По его мнению, соглашение будет предполагать, что членство Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а ее членство в Евросоюзе будет ускорено.

19 декабря специальный помощник Байдена и старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер заявил, что в связи с истечением срока полномочий администрации президента США Джо Байдена 20 января вопрос по членству Украины в НАТО решит уже новый американский лидер Дональд Трамп.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По его словам, сейчас Киеву следует продолжить «практические шаги» на пути в альянс.

