Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 23 декабря 2024Мир

В Турции оценили вероятность приостановки членства Украины в НАТО

Эксперт Озер: Трамп и Путин договорятся о приостановке членства Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: The Kremlin Moscow / Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения. Одним из пунктов может стать станет приостановка членства Украины в НАТО на длительный срок, заявил турецкий политолог Энгин Озер, пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине «ужасным». По словам политика, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.

«Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине — прим. "Ленты.ру"), достигнутом через советников», — подчеркнул Озер.

По его мнению, соглашение будет предполагать, что членство Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а ее членство в Евросоюзе будет ускорено.

19 декабря специальный помощник Байдена и старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер заявил, что в связи с истечением срока полномочий администрации президента США Джо Байдена 20 января вопрос по членству Украины в НАТО решит уже новый американский лидер Дональд Трамп.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По его словам, сейчас Киеву следует продолжить «практические шаги» на пути в альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пулково задержали рейсы из-за ложного сигнала о минировании. Что происходило в аэропорту?

      В Турции оценили вероятность приостановки членства Украины в НАТО

      Мужчины и женщины вспомнили самые странные услышанные во время секса фразы

      В Минздраве России назвали оптимальный возраст для беременности

      Беженец рассказал об уничтожении бойцами ВСУ инфраструктуры ДНР

      Воры пробили дыру в стене банка и унесли золото и деньги

      Раскрыто происхождение космических кентавров

      Раскрыто истинное отношение Орбана к России и Путину

      В Кремле заявили об отсутствии реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа

      Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на «Госуслугах»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше