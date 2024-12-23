Великобритания испытала радиочастотного «убийцу дронов»

МО Великобритании заявило об испытаниях радиочастотного оружия против БПЛА

Вооруженные силы Великобритании провели первое успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии, которое может стать «убийцей дронов». Об этом заявило оборонное ведомство.

«Британские солдаты впервые успешно испытали оружие, которое меняет правила игры и может уничтожать рой дронов с помощью радиоволн дешевле, чем упаковка мясных пирогов», — говорится в сообщении.

Комплекс Radio Frequency Directed Energy Weapons (RFDEW) способен поражать цели на расстоянии до одного километра, а стоимость одного выстрела составляет 10 пенсов. Отмечается, что новое оружие использует высокочастотные волны для разрушения или повреждения электронных компонентов внутри беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). RFDEW может поражать воздушные, наземные и морские цели.

Радиочастотное оружие разработал консорциум, возглавляемый компанией Thales UK. Изделие отличается высоким уровнем автоматизации, который позволяет одному человеку управлять работой RFDEW.

В Минобороны подчеркнули, что программу испытаний продолжат. Это позволит сформировать новое поколение системы RFDEW, предназначенной для выполнения боевых задач.

Ранее в декабре стало известно, что британская армия успешно испытала адаптированный для уничтожения дронов лазер High-Energy Laser Weapon System (HELWS).