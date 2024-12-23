Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 23 декабря 2024Забота о себе

Врач раскрыла самый опасный для детей новогодний подарок

Педиатр Татаркина: проглоченные магниты могут привести к разрыву желудка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Thandy Yung / Unsplash

Проглоченный магнитный конструктор в виде шариков может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, предупредила педиатр Ольга Татаркина. Самый опасный для детей новогодний подарок она раскрыла в беседе с «Известиями».

По ее словам, один проглоченный магнит от конструктора не вызовет значительных проблем, однако если ребенок проглотил сразу несколько, их магнитное притяжение может серьезно повредить внутренние органы и привести к разрыву тканей или образованию отверстий в желудке или кишечнике. Такие конструкторы лучше не покупать независимо от возраста ребенка, подчеркнула Татаркина.

Травмоопасными, продолжила врач, могут быть и игрушки с пропеллерами: летающие феи или вертолеты. «Особенно это касается детей младшего возраста, которые могут получить порезы или ушибы, случайно подставив руки или лицо под движущиеся лопасти. Немалую угрозу для ребенка представляют и игрушечные виды оружия: пистолеты, стреляющие пульками, острые дротики или мечи», — говорит эксперт. При выборе новогоднего подарка для ребенка врач призвала учитывать не только развивающие аспекты игрушек, но и их потенциальную опасность.

Материалы по теме:
«Его органы и системы не готовы» Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
«Его органы и системы не готовы»Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
12 сентября 2019
«Ее просто под пулеметный огонь поставили» Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
«Ее просто под пулеметный огонь поставили»Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
2 июля 2019

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сделать более полезными популярные новогодние салаты. Сделать полезнее сельдь под шубой поможет уменьшение количества майонеза в рецепте, а также выбор не слишком соленой рыбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      Бывшего фаворита Трампа уличили в скандале с проституцией и растлением несовершеннолетних

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше