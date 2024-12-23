Врач раскрыла самый опасный для детей новогодний подарок

Педиатр Татаркина: проглоченные магниты могут привести к разрыву желудка

Проглоченный магнитный конструктор в виде шариков может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, предупредила педиатр Ольга Татаркина. Самый опасный для детей новогодний подарок она раскрыла в беседе с «Известиями».

По ее словам, один проглоченный магнит от конструктора не вызовет значительных проблем, однако если ребенок проглотил сразу несколько, их магнитное притяжение может серьезно повредить внутренние органы и привести к разрыву тканей или образованию отверстий в желудке или кишечнике. Такие конструкторы лучше не покупать независимо от возраста ребенка, подчеркнула Татаркина.

Травмоопасными, продолжила врач, могут быть и игрушки с пропеллерами: летающие феи или вертолеты. «Особенно это касается детей младшего возраста, которые могут получить порезы или ушибы, случайно подставив руки или лицо под движущиеся лопасти. Немалую угрозу для ребенка представляют и игрушечные виды оружия: пистолеты, стреляющие пульками, острые дротики или мечи», — говорит эксперт. При выборе новогоднего подарка для ребенка врач призвала учитывать не только развивающие аспекты игрушек, но и их потенциальную опасность.

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