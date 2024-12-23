Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:23, 23 декабря 2024Ценности

Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

Daily Mail: жена Канье Уэста Бьянка Цензори скопировала стиль Ким Кардашьян
Мария Винар

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Журналисты Dailly Mail уличили жену рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори, в копировании стиля телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Папарацци запечатлели 29-летнюю возлюбленную музыканта на парковке в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в водолазке, облегающих легинсах и кожаном плаще. Также на ней были остроносые сапоги и солнцезащитные очки.

Репортеры заявили, что Цензори решила повторить образ бывшей супруги рэпера. В сентябре прошлого года 44-летнюю бизнесвумен заметили в Нью-Йорке в длинном кожаном плаще и спортивном костюме.

Ранее пользователи сети высмеяли откровенные фото Ким Кардашьян фразой «так похоже на Канье». Тогда телезвезда поделилась снимками, на которых предстала в облегающем боди и балаклаве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше