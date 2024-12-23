Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

Daily Mail: жена Канье Уэста Бьянка Цензори скопировала стиль Ким Кардашьян

Журналисты Dailly Mail уличили жену рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори, в копировании стиля телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Папарацци запечатлели 29-летнюю возлюбленную музыканта на парковке в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в водолазке, облегающих легинсах и кожаном плаще. Также на ней были остроносые сапоги и солнцезащитные очки.

Репортеры заявили, что Цензори решила повторить образ бывшей супруги рэпера. В сентябре прошлого года 44-летнюю бизнесвумен заметили в Нью-Йорке в длинном кожаном плаще и спортивном костюме.

Ранее пользователи сети высмеяли откровенные фото Ким Кардашьян фразой «так похоже на Канье». Тогда телезвезда поделилась снимками, на которых предстала в облегающем боди и балаклаве.