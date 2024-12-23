Жители атакованного ВСУ дома в Казани поругались из-за Гитлера

Жители атакованного ВСУ ЖК в Казани поругались из-за картинки с Гитлером

Жители атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого комплекса (ЖК) «Лазурные небеса» в Казани поругались из-за картинки с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Об этом сообщает портал «НеКазань» в Telegram.

По информации издания, конфликт случился после того, как в чат дома в мессенджере стали добавляться незнакомые старым членам сообщества люди. Одним из таких пользователей стал человек, у которого в качестве фото профиля была картинка с Гитлером.

Некоторые из членов чата предположили, что добавившийся в беседу — гражданин Украины, который собирает информацию о ЖК после удара. Позже выяснилось, что «Гитлер» — сын одной из владелиц квартир. Из-за этой фотографии между матерью молодого человека с Адольфом Гитлером на аватарке и другими участниками чата вспыхнул конфликт.

Судя по снимкам экрана, на которых запечатлена переписка в чате, женщина пыталась защитить сына от нападок соседей, в то время как те угрожали сообщить об инциденте в правоохранительные органы, оскорбляли молодого человека и требовали провести с ним беседу о «добре и зле».

Минобороны России 21 декабря сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. По данным ведомства, атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.