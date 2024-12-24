55-летняя Мэрайя Кэри появилась на публике в ультракоротком платье

55-летняя певица Мэрайя Кэри появилась в Аспене в ультракоротком платье

Американская певица Мэрайя Кэри появилась на публике в откровенном наряде. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 55-летнюю исполнительницу в ультракоротком вязаном платье и кардигане с бахромой на горнолыжном курортке Аспен в штате Колорадо. Телезвезда также надела солнцезащитные очки, шапку люксового бренда Gucci и бриллиантовое колье. В качестве обуви она предпочла высокие сапоги бежевого цвета.

Ранее в декабре дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности Мэрайи Кэри. По мнению врача, артистка регулярно обращается к косметологам, поскольку ее кожа выглядит безупречно.