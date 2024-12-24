Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 24 декабря 2024Ценности

61-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном платье

Екатерина Ештокина

Фото: @lolitamilyavskaya

Эстрадная певица Лолита Милявская показала фигуру в откровенном наряде. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя звезда снялась напротив зеркала в гримерной комнате в черном прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. При этом знаменитость надела бюстгальтер и трусы с завышенной посадкой. В то же время исполнительница отказалась от макияжа.

В ноябре Лолита дала отпор обругавшему ее лицо после пластики хирургу Хайдарову. Милявская жестко ответила Хайдарову, назвав его мясником. По словам певицы, она лично видела дефекты, о которых говорили недовольные звездные пациенты врача.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

      Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

      Раскрыт гонорар группы «Моральный кодекс»

      Кармен Электра обнажила грудь в праздничной фотосессии

      В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

      Samsung выпустит меньше складных смартфонов

      В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

      В Казахстане подтвердили статус партнера БРИКС

      Оппозиция Южной Кореи захотела объявить еще один импичмент

      Российский слесарь очищал конвейер от опилок и остался без руки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше