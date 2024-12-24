61-летняя Лолита показала фигуру в прозрачном платье

Эстрадная певица Лолита Милявская показала фигуру в откровенном наряде. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя звезда снялась напротив зеркала в гримерной комнате в черном прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. При этом знаменитость надела бюстгальтер и трусы с завышенной посадкой. В то же время исполнительница отказалась от макияжа.

В ноябре Лолита дала отпор обругавшему ее лицо после пластики хирургу Хайдарову. Милявская жестко ответила Хайдарову, назвав его мясником. По словам певицы, она лично видела дефекты, о которых говорили недовольные звездные пациенты врача.