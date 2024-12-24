Банки снизили сроки по одному виду кредитов

ОКБ: полная стоимость кредитов наличными выросла до пятилетнего максимума

В последний месяц осени 2024 года средний срок выдаваемого кредита наличными упал до 24 месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Отмечается, что это оказалось минимальным показателем с начала 2019 года. В то же время средневзвешенные ставки и полная стоимость кредита выросли до максимальных за пять лет значений: 30,4 процента годовых и 31,7 процента годовых соответственно.

Банки же резко сократили величину одобряемых ссуд. В ноябре она составила чуть больше 140 тысяч рублей, хотя в октябре превышала 172 тысячи. Как выяснили в ОКБ, в ноябре 2024 года банки выдали всего 1,38 миллиона займов наличными. Более низкий показатель наблюдался лишь весной 2022 года.

Ранее появился прогноз о стагнации, которая ждет выдачу кредитов в РФ в 2025 году. Как полагает академик РАН Гарегин Тосунян, рынок столкнется с ужесточением регуляторных требований, которое обернется падением чистых прибылей. Как следствие, есть риски замедления экономической активности.