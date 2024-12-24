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09:12, 24 декабря 2024Из жизни

Банкир соблазнил бывшую девушку сына и спровоцировал у него проблемы с психикой

Банкир из Китая осудил сына за выбор девушки и женился на ней через полгода
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Опальный банкир из Китая женился на бывшей девушке сына и спровоцировал у него развитие депрессии. Об этом пишет South China Morning Post.

Личная жизнь банкира Лю Ляньгэ стала объектом пристального внимания общественности после того, как его осудили за коррупцию и приговорили к смертной казни. Согласно китайским СМИ, самый молодой председатель Банка Китая повинен не только во взяточничестве, но и в «аморальном поведении». Среди прочего он часто приглашал молодых женщин-подчиненных на вечерние беседы тет-а-тет. Ли был женат четыре раза. Как выяснилось, четвертая жена была бывшей девушкой его сына.

Согласно информации журналистов, когда его сын познакомил семью с очередной возлюбленной, Лю не одобрил их отношения. Он потребовал, чтобы сын бросил девушку, потому что она «не соответствовала статусу их семьи». В конце концов пара рассталась. Однако полгода спустя сын испытал шок, узнав, что отец соблазнил его бывшую девушку и женился на ней. Это спровоцировало у него проблемы с психикой — в том числе хроническую депрессию.

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Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов в ноябре. Приговор был вынесен с отсрочкой исполнения на два года, и его могут заменить пожизненным заключением. Также бывшего топ-менеджера пожизненно лишили политических прав, у него конфискуют все незаконно полученные активы.

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