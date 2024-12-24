Байден собрался ввести новые санкции против России

WP: Байден задумал новые масштабные санкции против энергосектора РФ

Действующий президент США Джозеф Байден запланировал новые, масштабные санкции против российского энергосектора. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что это обеспечит команду избранного президента Дональда Трампа большим количеством рычагов влияния в ходе возможных переговоров с российскими властями.

В конце февраля 2024 года Байден подтвердил, что США вводят более 500 санкций против России. Тогда же он пообещал, что Вашингтон поставит себе цель добиться снижения доходов России от экспорта энергоресурсов.

В декабре власти США ввели новые санкции в отношении нескольких российских компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эту позицию главное внешнеполитическое ведомство Америки обосновало тем, что данный трубопровод является не энергетическим, а геополитическим проектом, который даст России возможность шантажировать Европу.