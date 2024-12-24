Бренд Демпартии США описали фразой «оказался в унитазе»

NYT: в 2024 году бренд Демократической партии США «оказался в унитазе»

Бренд Демократической партии США «оказался в унитазе», что стало причиной ее неудачи на американских выборах в 2024 году. Об этом заявила стратег по коммуникациям Демпартии Лиз Смит, ее слова передает The New York Times (NYT).

«Бренд Демпартии в унитазе. Многие из демократов, которые преуспели на этих выборах — например, наши лучшие кандидаты в гонке за место в Палате представителей — это те люди, которые выступали против бренда собственной партии», — отметила политический стратег.

По словам Смит, избранный президент США Дональд Трамп «разрушил влияние» демократов на Среднем Западе, а также увеличил число голосующих за него избирателей «даже в самых традиционно демократических» штатах.

7 ноября NYT сообщила, что победа Трампа на президентских выборах США связана с привлечением поддержки традиционно демократической группы населения — цветных избирателей рабочего класса. Как отмечает издание, доказательства «проникновения» влияния республикнца существуют по всей стране.